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В США профсоюз выдвинул федеральные обвинения против Трампа и Маска

Алена ИвашкивСреда, 14 августа 2024, 01:36
В США профсоюз выдвинул федеральные обвинения против Трампа и Маска
Дональд Трамп, фото: Getty Images

В США Профсоюз United Auto Workers во вторник выдвинул федеральные обвинения против кандидата в президенты США Дональда Трампа и генерального директора Tesla и владельца соцсети X Илона Маска за угрозы запугать работников, которые объявили забастовку.

Источник: CNN

Детали: Во время интервью Трампа с Маском они обсудили потенциальную роль Маска в администрации Трампа в случае его переизбрания. Трамп назвал Маска "резником" и похвалил его за антипрофсоюзную позицию.

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Прямая речь Трампа: "Я смотрю на то, что вы делаете, вы приходите и просто говорите: "Хотите уволиться?". Они бастуют - я не буду называть название компании - но они бастуют, а ты говоришь: "Все в порядке, вы все уходите. Вы все уходите. Каждый из вас уходит".

Еще детали: Маск рассмеялся и ответил "да".

Профсоюз рабочих США, который недавно поддержал вице-президента Камалу Харрис на пост президента, в понедельник подал отдельные обвинения против Трампа и Маска в Национальный совет по трудовым отношениям.

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В обвинениях утверждается, что бывший президент и генеральный директор Tesla "вмешивались, ограничивали или принуждали работников", которые осуществляли свое право на организацию против компании, "предполагая, что он уволит работников, участвующих в защищенной согласованной деятельности, включая забастовку".

Президент UAW Шон Фейн, резкий критик Трампа, ранее называл Трампа "чесоткой". 

Прямая речь Фейна: "Когда мы говорим, что Дональд Трамп - чесотка, мы имеем в виду именно это. И Трамп, и Маск хотят, чтобы люди из рабочего класса сели и заткнулись, и они открыто смеются над этим. Это отвратительно, незаконно и абсолютно предсказуемо со стороны этих двух клоунов".

Еще детали: Кампания Трампа назвала обвинения UAW политической оркестровкой со стороны "боссов с особыми интересами демократов".

Прямая речь старшего советника кампании Трампа Брайана Хьюза: "Этот безосновательный иск является бесстыдным политическим трюком, направленным на то, чтобы подорвать подавляющую поддержку президента Трампа среди американских рабочих. Президент Трамп укрепил нашу экономику и достиг результатов от имени забытых мужчин и женщин Америки, и он сделает это снова, когда будет переизбран 5 ноября".

Напомним:

СШАТрампМаск
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