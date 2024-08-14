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Уночі над Україною збили 17 з 23 "Шахедів" – Олещук

Анастасія ПроцСереда, 14 серпня 2024, 08:56
Уночі над Україною збили 17 з 23 Шахедів – Олещук
Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 14 серпня російські окупанти атакували Україну 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 23-ма "Шахедами", 17 ворожих дронів вдалося знищити.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській,  Харківській та Житомирській та областях".

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Деталі: Повідомляється, що ракети окупанти запускали з Бєлгородської області РФ, а дрони – з району полігону Чауда (Крим) та російських міст Єйськ й Курськ.

Передісторія:

Повітряні сили ЗСУШахед
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