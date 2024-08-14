Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук

В ночь на 14 августа российские оккупанты атаковали Украину 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 23-мя "Шахедами", 17 вражеских дронов удалось уничтожить.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях".

Реклама:

Детали: Сообщается, что ракеты оккупанты запускали из Белгородской области РФ, а дроны - из района полигона Чауда (Крым) и российских городов Ейск и Курск.

Предыстория: