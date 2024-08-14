Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук

Анастасия ПроцСреда, 14 августа 2024, 08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 Шахедов – Олещук
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 14 августа российские оккупанты атаковали Украину 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 23-мя "Шахедами", 17 вражеских дронов удалось уничтожить.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях".

Реклама:

Детали: Сообщается, что ракеты оккупанты запускали из Белгородской области РФ, а дроны - из района полигона Чауда (Крым) и российских городов Ейск и Курск.

Предыстория:

Воздушные силы ВСУШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Ночью над Украиной сбили 30 из 38 "Шахедов"
Всю ночь в Украине сохранялась угроза российских ударных дронов
ПВО до обеда охотилась за "Шахедами": сбито более полусотни БПЛА
Последние новости
11:44
Как проводят время астронавты, застрявшие на космической станции на неопределенное время
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: