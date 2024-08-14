Сили оборони знищили російський Су-34 в Курській області
Середа, 14 серпня 2024, 13:01
На території Курської області українські війська знищили російський винищувач Су-34.
Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "Сьогодні вночі на території Курської області (РФ), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34".
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Передісторія:
- В Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром "Саваслейка", в ніч на 14 серпня чули вибухи. З цього летовища злітають винищувачі МіГ-31 К, які можуть нести ракети "Кинджал".
- Журналісти "Радіо Свобода" опублікували супутниковий знімок NASA, де зафіксована пожежа в районі аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області після нічної дронової атаки.