Сили оборони знищили російський Су-34 в Курській області

На території Курської області українські війська знищили російський винищувач Су-34.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні вночі на території Курської області (РФ), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34".

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