Силы обороны уничтожили российский Су-34 в Курской области
Среда, 14 августа 2024, 13:01
На территории Курской области украинские войска уничтожили российский истребитель Су-34.
Источник: сообщение Генштаба ВСУ
Дословно: "Сегодня ночью на территории Курской области (РФ), во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34".
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Предыстория:
- В Нижегородской области России, где расположен военный аэродром "Саваслейка", в ночь на 14 августа слышали взрывы. С этого аэродрома взлетают истребители МиГ-31 К, которые могут нести ракеты "Кинжал".
- Журналисты "Радио Свобода" опубликовали спутниковый снимок NASA, где зафиксирован пожар в районе аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области после ночной дроновой атаки.