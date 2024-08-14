Силы обороны уничтожили российский Су-34 в Курской области

На территории Курской области украинские войска уничтожили российский истребитель Су-34.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "Сегодня ночью на территории Курской области (РФ), во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34".

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