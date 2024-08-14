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Росіяни заявили про атаку на три аеродроми: Міноборони РФ каже, що збили 117 дронів 

Ірина БалачукСереда, 14 серпня 2024, 08:37
Росіяни заявили про атаку на три аеродроми: Міноборони РФ каже, що збили 117 дронів 
Дрони долетіли аж до "Саваслейки". Скриншот з google.maps

Російське міноборони заявило, що Україна запустила по військових цілях на території РФ понад сотню безпілотників, і запевняє, що 117 БпЛА вдалося збити. 

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно російське відомство: "Протягом минулої ночі... чергові засоби ППО знищили 4 тактичні ракети і 117 БпЛА літакового типу".

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Деталі: Повідомляється, що 37 дронів і 4 ракети нібито знищили над територією Курської області, ще 37 БпЛА – над Воронезькою областю. 17 безпілотників нібито збили над Бєлгородською, 11 – над Нижньогородською, 9 – над Волгоградською, 3 – над Брянською, 2 – над Орловською та 1 – над Ростовською областями РФ.

Про наслідки ударів безпілотниками або наслідки їх збиття російське міноборони традиційно мовчить.

Раніше російські Telegram-канали повідомляли, що дрони атакували три російські аеродроми.

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Зокрема, була інформації про атаку дронів на військовий аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області, звідки злітає винищувач МіГ-31К.

Також писали про удар по військовому аеродрому "Балтимор", що у Воронежі. Там виникла пожежа.

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляли про атаку дронів і вибухи в Борисоглібську Воронезької області. Місцеві жителі стверджували, що після атаки БПЛА горить військовий аеродром.

Росіябезпілотникиаеродром
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