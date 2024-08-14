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У Генштабі підтвердили ураження чотирьох аеродромів на території РФ

Тетяна ОлійникСереда, 14 серпня 2024, 23:19
У Генштабі підтвердили ураження чотирьох аеродромів на території РФ
Аеродром Халіно

У ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони та ГУР атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Зокрема, уражено військові летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор".

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На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника".

Деталі: За даними військових, основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження.

Результати атаки уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

У операціях брали участь підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спільно зі Службою безпеки України і Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Що передувало:

  • В ніч на 14 серпня 2024 року далекобійні дрони СБУ та Сил оборони – Повітряних сил, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ – здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.
  • Вибухи лунали на летовищах Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглібськ.
  • Співрозмовники УП підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.
  • Російські воєнкори в соцмережах писали, що удар був результативним, бо російська ППО не змогла захистити ці об’єкти.

  • Супутник зафіксував наслідки ударів українських безпілотників по діючому військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії.

Генштабвійнабойові діїРосія
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