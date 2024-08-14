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В Генштабе подтвердили поражение четырех аэродромов на территории РФ

Татьяна ОлейникСреда, 14 августа 2024, 23:19
В Генштабе подтвердили поражение четырех аэродромов на территории РФ
Аэродром Халино

В ночь на 14 августа подразделения Сил обороны и ГУР атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В частности, поражены военные аэродромы „Халино", „Саваслейка", „Борисоглебск" и „Балтимор".

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На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника".

Детали: По данным военных, основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.

Результаты атаки уточняются.

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В операциях принимали участие подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Что предшествовало

  • В ночь на 14 августа 2024 года дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны - Воздушных сил, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск - совершили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.
  • Взрывы раздавались на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск.
  • Собеседники УП подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.
  • Российские военкоры в соцсетях писали, что удар был результативным, потому что российская ПВО не смогла защитить эти объекты.

  • Спутник зафиксировал последствия ударов украинских беспилотников по действующему военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России.

Генштабвойнабоевые действияРосcия
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