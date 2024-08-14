В Генштабе подтвердили поражение четырех аэродромов на территории РФ

В ночь на 14 августа подразделения Сил обороны и ГУР атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В частности, поражены военные аэродромы „Халино", „Саваслейка", „Борисоглебск" и „Балтимор".

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На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника".

Детали: По данным военных, основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.

Результаты атаки уточняются.

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В операциях принимали участие подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Что предшествовало: