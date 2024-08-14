В Генштабе подтвердили поражение четырех аэродромов на территории РФ
В ночь на 14 августа подразделения Сил обороны и ГУР атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В частности, поражены военные аэродромы „Халино", „Саваслейка", „Борисоглебск" и „Балтимор".
На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника".
Детали: По данным военных, основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.
Результаты атаки уточняются.
В операциях принимали участие подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
Что предшествовало:
- В ночь на 14 августа 2024 года дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны - Воздушных сил, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск - совершили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.
- Взрывы раздавались на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск.
- Собеседники УП подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.
- Российские военкоры в соцсетях писали, что удар был результативным, потому что российская ПВО не смогла защитить эти объекты.
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Спутник зафиксировал последствия ударов украинских беспилотников по действующему военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России.