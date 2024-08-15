Сили оборони збили усі 29 "Шахедів" уночі – Олещук
Російські окупанти уночі 15 серпня атакували Україну 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed", усі ворожі дрони вдалося знищити.
Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова Олещука: "В результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил збито 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях".
Деталі: Він уточнив, що ракети загарбники випустили з повітряного простору Курської області РФ, а "Шахеди" – із районів російських міст Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ.
Кім повідомив, що над Миколаївщиною збили 5 російських дронів.
За словами Прокудіна, 8 "Shahed-131/136" знищили над Херсонщиною.
Передісторія:
- Близько опівночі 14 серпня російські військові з двох напрямків запустили ударні дрони по території України.