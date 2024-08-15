Силы обороны сбили все 29 "Шахедов" ночью – Олещук

Российские оккупанты ночью 15 августа атаковали Украину 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 29-ю ударными БпЛА типа "Shahed"; все вражеские дроны удалось уничтожить.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Олещука: "В результате противовоздушного боя расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил сбито 29 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях".

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Детали: Он уточнил, что ракеты захватчики выпустили из воздушного пространства Курской области РФ, а "Шахеды" – из районов российских городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск.

Ким сообщил, что над Николаевщиной сбили 5 российских дронов.

По словам Прокудина, 8 "Shahed-131/136" уничтожили над Херсонской областью.

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