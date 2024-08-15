Силы обороны сбили все 29 "Шахедов" ночью – Олещук
Российские оккупанты ночью 15 августа атаковали Украину 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 29-ю ударными БпЛА типа "Shahed"; все вражеские дроны удалось уничтожить.
Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь Олещука: "В результате противовоздушного боя расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил сбито 29 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях".
Детали: Он уточнил, что ракеты захватчики выпустили из воздушного пространства Курской области РФ, а "Шахеды" – из районов российских городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск.
Ким сообщил, что над Николаевщиной сбили 5 российских дронов.
По словам Прокудина, 8 "Shahed-131/136" уничтожили над Херсонской областью.
Предыстория:
- Около полуночи 14 августа российские военные с двух направлений запустили ударные дроны по территории Украины.