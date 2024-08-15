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Враг активизировался в районе Крынок: из-за пожаров от взрывов ВСУ приходится перемещаться

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 августа 2024, 11:52
Враг активизировался в районе Крынок: из-за пожаров от взрывов ВСУ приходится перемещаться
Левобережье Херсонщины. скриншот карты Deep State

Российские оккупанты активизировались на левобережье Днепра в Херсонской области.

Источник: спикер оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Сразу семь (вражеских) атак отражено на плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Крынки, где наши подразделения переместились на новые позиции. Там противник активизировался по сравнению с прошлой неделей.

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Там изо дня в день происходит немалое, как для такого небольшого отрезка, количество штурмов, и там есть особенности, что из-за заболоченной местности трудно создавать фортификацию, новые позиции, наблюдательные посты, огневые позиции.

При этом, если враг в такую погоду, как сейчас, наносит артиллерийское поражение, особенно из артиллерии калибра 152 миллиметра, а также сбрасывает с БпЛА боеприпасы с зажигательными веществами, как вчера в районе этих позиций, севернее Крынок, там возникают пожары и очень сложно удержать эти позиции. Приходится нашим защитникам перемещаться".

Детали: При этом Лиховий отметил, что в целом резких изменений в тактике, составе войск и характере действий противника нет.

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Враг продолжает свое агрессивное поведение, говорить о существенном уменьшении количества оккупантов не приходится.

При этом признаков формирования ударных сил для российского наступления не обнаружено. В зоне ответственности ОГВ "Таврия" в Запорожской и Херсонской областях продолжаются позиционные бои.

Херсонская областьвойна
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