Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У КОВА розповіли про наслідки нічної атаки РФ на Київщину

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 серпня 2024, 13:52
У КОВА розповіли про наслідки нічної атаки РФ на Київщину
Руслан Кравченко. фото ОВА

Внаслідок падіння уламків збитих російських цілей 15 серпня в Київській області пошкодження зазнали 4 приватних будинки та одна автівка.

Джерело: начальник Києвської ОВА Руслан Кравченко

Пряма мова: "Продовжуємо фіксувати наслідки нічної атаки на Київщині.

Станом на 13:00 зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та одного авто внаслідок падіння уламків збитих цілей. Пошкодження незначні. В будинках розбиті вікна, двері, посічені покрівлі дахів. Всі оперативні групи працюють на місцях".

Деталі: Кравченко додав, що прямих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

Мешканцям пошкоджених будинків обіцяють надати всю необхідну допомогу.

Реклама:

Що передувало: В ніч на 15 серпня ворог атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже всю ніч та оголошувалася тричі.

Загалом російські окупанти уночі 15 серпня атакували Україну 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed". За даними Повітряних сил, усі ворожі дрони вдалося знищити.

ШахедКиївська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

ISW: Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини

Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії

"Динамо" програло "Зальцбургу" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Усі новини...
Шахед
Сили оборони збили усі 29 "Шахедів" уночі – Олещук
Атака дронами: на Житомирщині збили три "Шахеди", є пошкодження
Уночі над Україною збили 17 з 23 "Шахедів" – Олещук
Останні новини
13:19
Спека, місцями – гроза: синоптики дали прогноз на найближчі дні
13:19
відеоДесантники 46 ОАеМБр відбили 3 штурми і знищили багато техніки ворога
13:17
Рада впровадила європейські митні норми і наблизила до нового Митного кодексу
13:06
Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС
13:04
У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу
12:58
Схвалення Росії і Путіна у Болгарії значно знизилося
12:54
Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу
12:46
футбол"Кривбас" – "Бетіс": анонс матчу плейоф Ліги конференцій УЄФА
12:45
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії
12:40
відео"Годують гидотою, в палаті грибок": боєць оголосив голодування через умови в лікарні Одеси
Усі новини...
Реклама:
Реклама: