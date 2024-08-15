У КОВА розповіли про наслідки нічної атаки РФ на Київщину

Внаслідок падіння уламків збитих російських цілей 15 серпня в Київській області пошкодження зазнали 4 приватних будинки та одна автівка.

Джерело: начальник Києвської ОВА Руслан Кравченко

Пряма мова: "Продовжуємо фіксувати наслідки нічної атаки на Київщині.



Станом на 13:00 зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та одного авто внаслідок падіння уламків збитих цілей. Пошкодження незначні. В будинках розбиті вікна, двері, посічені покрівлі дахів. Всі оперативні групи працюють на місцях".



Деталі: Кравченко додав, що прямих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.



Мешканцям пошкоджених будинків обіцяють надати всю необхідну допомогу.

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Що передувало: В ніч на 15 серпня ворог атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже всю ніч та оголошувалася тричі.

Загалом російські окупанти уночі 15 серпня атакували Україну 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed". За даними Повітряних сил, усі ворожі дрони вдалося знищити.