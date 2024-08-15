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В КОВА рассказали о последствиях ночной атаки РФ на Киевщину

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 августа 2024, 13:52
В КОВА рассказали о последствиях ночной атаки РФ на Киевщину
Руслан Кравченко. фото ОВА

В результате падения обломков сбитых российских целей 15 августа в Киевской области повреждения получили 4 частных дома и одна машина.

Источник: начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко

Прямая речь: "Продолжаем фиксировать последствия ночной атаки в Киевской области.

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По состоянию на 13:00 зафиксировано повреждение 4 частных домов и одного авто в результате падения обломков сбитых целей. Повреждения незначительные. В домах разбиты окна, двери, посечены кровли крыш. Все оперативные группы работают на местах".

Детали: Кравченко добавил, что прямых попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

Жителям поврежденных домов обещают оказать всю необходимую помощь.

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Что предшествовало: В ночь на 15 августа враг атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога продолжалась почти всю ночь и объявлялась трижды.

В целом российские оккупанты ночью 15 августа атаковали Украину 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 29-ю ударными БпЛА типа "Shahed". По данным Воздушных сил, все вражеские дроны удалось уничтожить.

ШахедКиевская областьвойна
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