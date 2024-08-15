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Reuters: Повстанці-туареги у Малі заявили, що Україна їм не допомагала

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 серпня 2024, 14:56
Reuters: Повстанці-туареги у Малі заявили, що Україна їм не допомагала
бійці туарегів, ілюстративне фото Getty Images

Представник повстанського альянсу туарегів у Малі заявив, що повстанці не отримували жодної зовнішньої допомоги, зокрема і від України у бойових діях кінця липня, коли вони завдали значного удару по найманцях російського угруповання "Вагнер".

Джерело: Мохамед Ельмаулуд Рамадан з альянсу повстанців "Постійні стратегічні рамки заради миру, безпеки і розвитку" (CSP-PSD) в коментарі Reuters

Пряма мова: "Ми можемо чітко сказати, що ми не отримували ніякої допомоги ззовні для ведення бойових дій в Тінзауатені".

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Деталі: Відповідаючи на запитання, чи допомагала Україна раніше повстанському руху фінансово або підготовкою, Рамадан сказав: "Ні, ми не отримували ніякої допомоги від України".

Передісторія: 

  •  25 та 26 липня 2024 року в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром стався бій, у якому загинули щонайменше 20 бойовиків "Вагнера", інші ж потрапили в полон. 
  • Представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону сказав, що туареги "отримали необхідну інформацію і не тільки інформацію, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських військових злочинців". Пізніше Юсов уточнив, що не заявляв про причетність до атаки саме воєнної розвідки України.
  • На початку серпня республіка Малі оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Україною через нібито підтримку Києвом дій повстанців-туарегів.

АфрикаВагнер
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