Лукашенко хоче, щоб всі сіли за стіл переговорів і закінчили "драчку" в Україні
Четвер, 15 серпня 2024, 16:09
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що треба сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні, бо "вона нікому не потрібна".
Джерело: Лукашенко, слова якого наводить держагентство "Белта"
Пряма мова: "Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять - високопоставлені люди. Дослівно: "Нехай б'ють один одного - українці, росіяни - нехай у цьому казані всі подохнуть".
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Деталі: Лукашенко вважає, що продовження війни хочуть "високопоставлені особи" "американського походження".
Передісторія:
- Нещодавно Лукашенко заявив, що якщо у війні проти України впаде країна-агресор Росія, то нібито в цю ситуацію будуть втягнуті всі країни СНД.