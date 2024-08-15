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Лукашенко хоче, щоб всі сіли за стіл переговорів і закінчили "драчку" в Україні

Олександр ШумілінЧетвер, 15 серпня 2024, 16:09
Лукашенко хоче, щоб всі сіли за стіл переговорів і закінчили драчку в Україні
Фото: Белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що треба сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні, бо "вона нікому не потрібна".  

Джерело: Лукашенко, слова якого наводить держагентство "Белта"

Пряма мова: "Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять - високопоставлені люди. Дослівно: "Нехай б'ють один одного - українці, росіяни - нехай у цьому казані всі подохнуть".

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Деталі: Лукашенко вважає, що продовження війни хочуть "високопоставлені особи" "американського походження".

Передісторія:

  • Нещодавно Лукашенко заявив, що якщо у війні проти України впаде країна-агресор Росія, то нібито в цю ситуацію будуть втягнуті всі країни СНД.

Лукашенковійна
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