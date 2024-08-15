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Лукашенко хочет, чтобы все сели за стол переговоров и закончили "драчку" в Украине

Александр ШумилинЧетверг, 15 августа 2024, 16:09
Лукашенко хочет, чтобы все сели за стол переговоров и закончили драчку в Украине
Фото: Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что надо сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну в Украине, потому что "она никому не нужна". 

Источник: Лукашенко, слова которого приводит госагентство "Белта"

Прямая речь: "Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они открыто говорят - высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга - украинцы, русские - пусть в этом котле все подохнут".

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Детали: Лукашенко считает, что продолжения войны хотят "высокопоставленные лица" "американского происхождения".

Предыстория:

Лукашенковойна
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