Лукашенко порозмірковував про наслідки краху Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якщо у війні проти України впаде країна-агресор Росія, то нібито в цю ситуацію будуть втягнуті всі країни СНД.

Джерело: білоруське держвидання Белта з посиланням на заяву Лукашенка на зустрічі з учасниками засідання Ради міністрів внутрішніх справ держав – учасниць СНД

Деталі: Він закликав учасників до єдності та співпраці.

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Пряма мова Лукашенка: "Може скластися ситуація так, що будь-яка з нас – держава – без цієї єдності не обійдеться. І якщо ми сьогодні це не зрозуміємо, з нами розберуться з кожним окремо. Але якщо впаде Росія – ми в цю вирву всі будемо втягнуті".

Деталі: Він пригадав російську війну проти України і поскаржився, що через це деякі країни намагаються відійти від "створеного за радянських часів тренду розвитку", щоб не підпасти під санкції, як підпала Росія за свою агресію.

Пряма мова Лукашенка: "Останнім часом склалася така ситуація, зокрема й у зв'язку з проведенням СВО (так Росія і Лукашенко називають російську війну проти України – ред.) в Україні, що багато хто – і керівники, і силовики, чого бути категорично не повинно, – почали якусь для себе вигоду в цьому шукати. Ви знаєте, мужики, виходячи зі свого досвіду, скажу, що життя таке бурхливе зараз і дуже мінливе. Багато хто шукає вигоду, зокрема йдучи від загального нашого, створеного за радянських часів, тренду розвитку. Деякі (думають – ред.): "Подалі від Росії будемо триматися, вона під санкціями. Ми якось боїмося потрапити під них і так далі... Шукаємо свою вигоду". Не робіть цього".

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Лукашенко зазначив, що ніхто не знає, що буде "завтра з нами, з нашими державами, і чи не доведеться до тієї ж Росії звернутися по допомогу".

"А останні події говорять про те, що нікому ми не потрібні. Ні Росія, ні ми з вами і так далі. Нам треба триматися разом", – підсумував самопроголошений білоруський президент.

Чому це важливо: Росія вторгалася і окупувала український Крим та частину Донбасу ще у 2014 році. У 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши уночі мирні населені пункти по всій країні ракетами та бомбами. Примітним було те, що російські пропагандисти у перші дні активно поширювали заяви про те, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.

Однак Збройні сили України змогли вигнати окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. І продовжують стримувати ворога на інших напрямках.

Відчувши, що досягти перемоги не вдасться, Росія почала просувати ідею нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують тероризувати Україну, наносячи удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі і житлових будинках. Найчастіше це роблять уночі.

Попри величезну кількість зброї і техніки російська армія несе великі втрати. А станом на початок серпня − за понад 10 років війни і понад 2 роки повномасштабного вторгнення − окупанти не змогли досягти навіть найменшої стратегічної перемоги − виходу на кордони Донецької та Луганської областей. У містах і селах на сході України тривають бої за кожну вулицю і будинок. Окупанти намагаються шукати зброю і найманців в інших країнах.

Путін у своїх спічах і заявах продовжує спотворювати реальність, намагаючись зробити жертвою Росію, водночас шукає підтримки в Китаю і в Північної Кореї. Зокрема у КНДР купує ракети, які запускає по мирних населених пунктах України.

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