Верещук: Україна готує гумкоридор для цивільних із Курщини до Сум, Росія поки не запитувала
Четвер, 15 серпня 2024, 17:56
Україна опрацьовує організацію гуманітарного коридору для цивільних із території Курщини, яку контролюють українські військові, до Сум.
Джерело: повідомлення віцепрем’єрки-міністерки із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук
Пряма мова: "Зараз із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум".
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Деталі: Верещук також додала, що є можливість організувати гуманітарний коридор "в бік РФ", проте за умови офіційного запиту з російської сторони.
"Наразі такого запиту поки не надходило", - написала вона.
Передісторія:
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- 15 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про створення першої військової комендатури в Курській області РФ для підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення.