Верещук: Україна готує гумкоридор для цивільних із Курщини до Сум, Росія поки не запитувала

Україна опрацьовує організацію гуманітарного коридору для цивільних із території Курщини, яку контролюють українські військові, до Сум.

Джерело: повідомлення віцепрем’єрки-міністерки із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук

Пряма мова: "Зараз із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум".

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Деталі: Верещук також додала, що є можливість організувати гуманітарний коридор "в бік РФ", проте за умови офіційного запиту з російської сторони.

"Наразі такого запиту поки не надходило", - написала вона.

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