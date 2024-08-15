Верещук: Украина готовит гумкоридор для гражданских из Курщины в Сумы, Россия пока не запрашивала

Украина прорабатывает организацию гуманитарного коридора для гражданских с территории Курщины, которую контролируют украинские военные, в Сумы.

Источник: сообщение вице-премьера-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук

Прямая речь: "Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских с Курщины в Сумы".

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Детали: Верещук также добавила, что есть возможность организовать гуманитарный коридор "в сторону РФ", однако при условии официального запроса с российской стороны.

"Сейчас такого запроса пока не поступало", - написала она.

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