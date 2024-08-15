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Верещук: Украина готовит гумкоридор для гражданских из Курщины в Сумы, Россия пока не запрашивала

Александр ШумилинЧетверг, 15 августа 2024, 17:56
Верещук: Украина готовит гумкоридор для гражданских из Курщины в Сумы, Россия пока не запрашивала
Фото: УП

Украина прорабатывает организацию гуманитарного коридора для гражданских с территории Курщины, которую контролируют украинские военные, в Сумы.

Источник: сообщение вице-премьера-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук

Прямая речь: "Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских с Курщины в Сумы".

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Детали: Верещук также добавила, что есть возможность организовать гуманитарный коридор "в сторону РФ", однако при условии официального запроса с российской стороны.

"Сейчас такого запроса пока не поступало", - написала она.

Предыстория:

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  • 15 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о создании первой военной комендатуры в Курской области РФ для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения.

ВерещукКурская область
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