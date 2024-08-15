Верещук: Украина готовит гумкоридор для гражданских из Курщины в Сумы, Россия пока не запрашивала
Четверг, 15 августа 2024, 17:56
Украина прорабатывает организацию гуманитарного коридора для гражданских с территории Курщины, которую контролируют украинские военные, в Сумы.
Источник: сообщение вице-премьера-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук
Прямая речь: "Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских с Курщины в Сумы".
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Детали: Верещук также добавила, что есть возможность организовать гуманитарный коридор "в сторону РФ", однако при условии официального запроса с российской стороны.
"Сейчас такого запроса пока не поступало", - написала она.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 15 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о создании первой военной комендатуры в Курской области РФ для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения.