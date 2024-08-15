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В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3

Александр ШумилинЧетверг, 15 августа 2024, 18:01
В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3
Фото иллюстративное

В Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Источник: российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: В Минобороны заявил, что Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области во время выполнения планового полета.

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По информации министерства экипаж катапультировался, самолет упал в безлюдной местности, а на земле обошлось без разрушений.

Причиной аварии называют техническую неисправность.

Паблик "Крымский ветер" обнародовал кадры авиакатастрофы и пожара.

ВИДЕО ДНЯ

Российские Telegram-каналы также опубликовали фото и видео падения самолета.

Предыстория:

  • В августе 2023 года руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что в России осталось менее 30 бомбардировщиков Ту-22.

Росcияавиа
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