В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3
Четверг, 15 августа 2024, 18:01
В Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ
Детали: В Минобороны заявил, что Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области во время выполнения планового полета.
Реклама:
По информации министерства экипаж катапультировался, самолет упал в безлюдной местности, а на земле обошлось без разрушений.
Причиной аварии называют техническую неисправность.
Паблик "Крымский ветер" обнародовал кадры авиакатастрофы и пожара.
ВИДЕО ДНЯ
Российские Telegram-каналы также опубликовали фото и видео падения самолета.
Предыстория:
- В августе 2023 года руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что в России осталось менее 30 бомбардировщиков Ту-22.