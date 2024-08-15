В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3

В Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Источник: российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: В Минобороны заявил, что Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области во время выполнения планового полета.

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По информации министерства экипаж катапультировался, самолет упал в безлюдной местности, а на земле обошлось без разрушений.

Причиной аварии называют техническую неисправность.

Паблик "Крымский ветер" обнародовал кадры авиакатастрофы и пожара.

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Российские Telegram-каналы также опубликовали фото и видео падения самолета.

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