Буданов розповів, скільки бомбардувальників Ту-22М3 залишилося в РФ

Останні операції проти російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 допомогли скоротити можливості Росії завдавати ударів по України ракетами Х-22.

Джерело: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода

Деталі: Керівник ГУР заявив, що загалом у повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.

Пряма мова Буданова: "Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 − і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають".

Деталі: Він додав, що під час операцій на російських військових аеродромах Сольці (Нижегородська область) і Шайковка (Калузька область) повністю знищені два літаки і ще два пошкоджені.

Буданов зазначив, що два уражених окупанти з часом відремонтують, і "це теж треба розуміти".

Він також додав, що розвідці відомо, хто знищив і пошкодив ворожі літаки.

"Це люди, які з території Російської Федерації виконали певні завдання", − підсумував керівник ГУР.

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