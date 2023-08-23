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Буданов розповів, скільки бомбардувальників Ту-22М3 залишилося в РФ

Ірина БалачукСереда, 23 серпня 2023, 23:51
Буданов розповів, скільки бомбардувальників Ту-22М3 залишилося в РФ
Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Фото russianplanes.net

Останні операції проти російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 допомогли скоротити можливості Росії завдавати ударів по України ракетами Х-22.

Джерело: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода

Деталі: Керівник ГУР заявив, що загалом у повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.

Пряма мова Буданова: "Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 − і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають".

Деталі: Він додав, що під час операцій на російських військових аеродромах Сольці (Нижегородська область) і Шайковка (Калузька область) повністю знищені два літаки і ще два пошкоджені.

Буданов зазначив, що два уражених окупанти з часом відремонтують, і "це теж треба розуміти".

Він також додав, що розвідці відомо, хто знищив і пошкодив ворожі літаки.

"Це люди, які з території Російської Федерації виконали певні завдання", − підсумував керівник ГУР.

Передісторія: 

  • 21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області. Там, як стверджувалиTelegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується. Губернатор регіону заявляв, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.
  • 19 серпня безпілотники атакували військовий аеродром у Новгородській області РФ, повідомлялося про пошкодження щонайменше одного літака.
  • Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на аеродром Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил РФ.
  • Згодом джерело УП у розвідці повідомило, що внаслідок атак по аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.

Теми: БудановрозвідкаРосіяавіа
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