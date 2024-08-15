На Херсонщині через російську атаку загинула жінка
Четвер, 15 серпня 2024, 18:29
У селі Токарівка на Херсонщині через російську атаку загинула жінка.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, 15 серпня 2024 року близько 16:30 російські військові, попередньо з артилерії обстріляли Токарівку.
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На подвірʼї приватного будинку травми, несумісні із життям, отримала жінка.
Дослівно: "За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)".