У селі Токарівка на Херсонщині через російську атаку загинула жінка.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 15 серпня 2024 року близько 16:30 російські військові, попередньо з артилерії обстріляли Токарівку.

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На подвірʼї приватного будинку травми, несумісні із життям, отримала жінка.

Дослівно: "За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)".