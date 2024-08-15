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На Херсонщине из-за российской атаки погибла женщина

Татьяна ОлейникЧетверг, 15 августа 2024, 18:29
На Херсонщине из-за российской атаки погибла женщина
Иллюстративное фото - Getty Images

В селе Токаревка в Херсонской области из-за российской атаки погибла женщина.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 15 августа 2024 года около 16:30 российские военные, предварительно из артиллерии обстреляли Токаревку.

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Во дворе частного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина.

Дословно: "Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)".

Херсонская областьвойна
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