На Херсонщине из-за российской атаки погибла женщина

В селе Токаревка в Херсонской области из-за российской атаки погибла женщина.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 15 августа 2024 года около 16:30 российские военные, предварительно из артиллерии обстреляли Токаревку.

Реклама:

Во дворе частного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина.

Дословно: "Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)".