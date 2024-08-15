На Херсонщине из-за российской атаки погибла женщина
Четверг, 15 августа 2024, 18:29
В селе Токаревка в Херсонской области из-за российской атаки погибла женщина.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, 15 августа 2024 года около 16:30 российские военные, предварительно из артиллерии обстреляли Токаревку.
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Во дворе частного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина.
Дословно: "Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)".