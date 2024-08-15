Понад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ – джерело

102 російських військових взяли у полон на російській Курщині напередодні спецпризначенці Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: Джерело зазначає, що це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

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фото, надане уп джерелом

Воїни ЦСО "А" СБУ захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт - з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею.

Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо, зазначає співрозмовник УП.

Спецпризначенці ЦСО А СБУ взяли в полон 102 військовослужбовця 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат".

ВІДЕО ДНЯ

Наймасовіше взяття ворога в полон: бійці СБУ захопили 102 вояка РФ на Курщині 14 серпня

відео джерела УП pic.twitter.com/J3VDwATBgs — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 15, 2024

фото, надане уп джерелом

Ще одне відео публікує проєкт "Хочу жить".

⚡️⚡️⚡️Рота российских солдат сдалась в плен в Курской области!



Вчера, 14 августа, более ста оставленных командирами россиян, приняли правильное решение и сдались в плен. Их можно понять, тяжело вести боевые действия, когда тобою командуют самодуры и казнокрады⤵️ pic.twitter.com/wi9SkjLdqA — Проект «Хочу жить» (@hochuzhit_com) August 15, 2024

Що передувало: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.