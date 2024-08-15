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Глава СБУ заявил о расширении переговорной группы по обменам пленными с Россией

Татьяна ОлейникЧетверг, 15 августа 2024, 21:58
Глава СБУ заявил о расширении переговорной группы по обменам пленными с Россией
Василий Малюк. Фото - СБУ

В переговорную группу, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занимается подготовкой обменов войдут представители Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны, Министерства внутренних дел, Службы внешней разведки и омбудсмена.

Источник: глава СБУ Василий Малюк на совместном брифинге указанных учреждений

Детали: По его словам, переговорная группа расширяется, в нее войдут представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.

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Малюк отметил, что это касается организации обменов не только в отношении военнослужащих, но и гражданских граждан, в том числе и тех, кого Россия незаконно удерживает еще с 2014 года.

Глава СБУ напомнил, что в ходе боев в Курской области спецназовцы ЦСО "А" СБУ взяли в плен более сотни военнослужащих РФ, среди которых есть офицеры и представители подразделения "Ахмат". "Мы в перспективе уже думаем о том, каким образом максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой", – отметил Малюк.

Детали: В то же время он подчеркнул, что сейчас с пленными россиянами работают военная контрразведка и следователи СБУ. В частности, чтобы задокументировать военные преступления.

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А потом украинская сторона сможет вести переговоры по их обмену с российской стороной.

СБУпленныеобмен
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