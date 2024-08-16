У Києві пролунали вибухи, працювала ППО по російському дрону

Уночі 16 серпня в Києві було чутно звуки вибухів в результаті роботи ППО по ударному дрону.

Джерело: Повітряні сили, міський голова Києва Віталій Кличко

Деталі: Увечері 15 серпня Повітряні сили попередили про російський ударний БпЛА напрямком на Бровари.

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Близько 00:15 16 серпня в Києві було чутно звуки вибухів. Міський голова повідомив, що працюють сили ППО.

Оновлено: О 00:52 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.