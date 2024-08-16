В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО по российскому дрону

Ночью 16 августа в Киеве были слышны звуки взрывов в результате работы ПВО по ударному дрону.

Источник: Воздушные силы, городской голова Киева Виталий Кличко

Детали: Вечером 15 августа Воздушные силы предупредили о российском ударном БпЛА направлением на Бровары.

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Около 00:15 16 августа в Киеве были слышны звуки взрывов. Городской голова сообщил, что работают силы ПВО.

Обновлено: В 00:52 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.