DeepState: Сили Оборони взяли під контроль Внєзапноє Курської області

Аналітики проєкту DeepState оновили карту й повідомили, що Сили оборони контролюють село Внєзапноє Курської області РФ.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони України звільнили Внєзапноє (Курської області в Росії – ред.)".

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Деталі: Крім того, аналітики зазначили, що росіяни просунулися біля Піщаного та в Красногорівці Донецької області.

Що передувало: Повідомлялося, що станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії.