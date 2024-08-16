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DeepState: Сили Оборони взяли під контроль Внєзапноє Курської області

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 серпня 2024, 04:46
DeepState: Сили Оборони взяли під контроль Внєзапноє Курської області
скриншот карти DeepState

Аналітики проєкту DeepState оновили карту й повідомили, що Сили оборони контролюють село Внєзапноє Курської області РФ.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони України звільнили Внєзапноє (Курської області в Росії – ред.)".

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Деталі: Крім того, аналітики зазначили, що росіяни просунулися біля Піщаного та в Красногорівці Донецької області.

Що передувало: Повідомлялося, що станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії.

Курська область війнаЗбройні сили
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