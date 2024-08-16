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DeepState: Силы Обороны взяли под контроль Внезапное Курской области

Ольга ГлущенкоПятница, 16 августа 2024, 04:46
DeepState: Силы Обороны взяли под контроль Внезапное Курской области
скриншот карты DeepState

Аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что Силы обороны контролируют село Внезапное Курской области РФ.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы Обороны Украины освободили Внезапное (Курской области в России – ред.)".

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Детали: Кроме того, аналитики отметили, что россияне продвинулись у Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.

Что предшествовало: Сообщалось, что по состоянию на 12 августа украинская армия может контролировать ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области России.

Курская область войнаВооруженные силы
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