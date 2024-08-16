DeepState: Силы Обороны взяли под контроль Внезапное Курской области
Пятница, 16 августа 2024, 04:46
Аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что Силы обороны контролируют село Внезапное Курской области РФ.
Источник: DeepState
Дословно: "Силы Обороны Украины освободили Внезапное (Курской области в России – ред.)".
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Детали: Кроме того, аналитики отметили, что россияне продвинулись у Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.
Что предшествовало: Сообщалось, что по состоянию на 12 августа украинская армия может контролировать ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области России.