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КМВА про нічну атаку дронів на столицю: Обійшлося без руйнувань та постраждалих

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 серпня 2024, 06:58
КМВА про нічну атаку дронів на столицю: Обійшлося без руйнувань та постраждалих
ілюстративне фото joyfull/Depositphotos

У КМВА повідомили, що відбиття нічної атаки ворожих дронів на Київ обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Деталі: У повідомленні йдеться, що, за інформацією Повітряних Сил, з району Курської області (РФ – ред.), за попередніми даними були запущені ударні БпЛА.

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До столиці дрони противника дісталися приблизно за 2 години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини.

У Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

Пряма мова: "За інформацією оперативного зведення на цю хвилину в столиці без руйнувань та постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

Зверну вашу увагу що останнім часом почастішали повітряні тривоги. Напередодні їх було 4 за день. А з початку повномасштабного вторгнення, за понад 900 днів в Києві прозвучало понад 1200!"

Київбезпілотникивійна
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