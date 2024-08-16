КГВА о ночной атаке дронов на столицу: Обошлось без разрушений и пострадавших

В КГВА сообщили, что отражение ночной атаки вражеских дронов на Киев обошлось без разрушений и пострадавших.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Детали: В сообщении говорится, что, по информации Воздушных Сил, из района Курской области (РФ - ред.), по предварительным данным были запущены ударные БПЛА.

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В столицу дроны противника добрались примерно за 2 часа. Воздушная тревога в городе продолжалась 44 минуты.

В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны.

Прямая речь: "По информации оперативной сводки на эту минуту в столице без разрушений и пострадавших.

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Обращу ваше внимание, что в последнее время участились воздушные тревоги. Накануне их было 4 за день. А с начала полномасштабного вторжения, за более 900 дней в Киеве прозвучало более 1200!"