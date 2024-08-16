Росія запустила 8 повітряних цілей з Курської області: п’ять безпілотників збила ППО
П'ятниця, 16 серпня 2024, 09:01
Російські окупанти уночі на 16 серпня вдарили трьома балістичними ракетами та п’ятьма БПЛА по Україні, збиті усі безпілотники.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: За даними військових, окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома ударними БпЛА типу "Shahed" та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.
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Усі безпілотники збиті у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.
Нагадаємо: Уночі 16 серпня в Києві було чутно звуки вибухів в результаті роботи ППО по ударному дрону.