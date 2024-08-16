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Россия запустила 8 воздушных целей из Курской области: пять беспилотников сбила ПВО

Роман ПетренкоПятница, 16 августа 2024, 09:01
Россия запустила 8 воздушных целей из Курской области: пять беспилотников сбила ПВО
фото: ВС

Российские оккупанты ночью на 16 августа ударили тремя баллистическими ракетами и пятью БПЛА по Украине, сбиты все беспилотники.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, оккупанты нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", тремя ударными БПЛА типа "Shahed" и двумя беспилотниками неустановленного типа из Курской области.

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Все беспилотники сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Напомним: Ночью 16 августа в Киеве были слышны звуки взрывов в результате работы ПВО по ударному дрону.

ПВОВоздушные силы ВСУ
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