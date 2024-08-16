ССО показали підготовчу роботу в тилу ворога до початку Курської операції
До початку операції на території Курськї області РФ на території прикордоння держави-агресора розвідку проводили Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Джерело: відео, оприлюднене пресслужбою ССО в соцмережах
Дослівно: "На відео - робота бойових груп Сил спеціальних операцій на Курщині за деякий час до початку основних подій".
Деталі: Інших деталей спецпризначенці не наводять.
Водночас, як свідчить ролик, підрозділи ССО в тилу ворога проводили спеціальні дії, які включають розвідку, мінування шляхів підходу противника та інше.
На кадрах зафіксовано також взяття в полон строковиків російської армії.
Нагадаємо: Десантно-штурмові війська ЗСУ поділилися кадрами перших годин операції в Курській області РФ.
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