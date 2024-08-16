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ССО показали подготовительную работу в тылу врага до начала Курской операции

Валентина РоманенкоПятница, 16 августа 2024, 20:40
ССО показали подготовительную работу в тылу врага до начала Курской операции
скриншот

До начала операции на территории Курской области РФ на территории приграничья государства-агрессора разведку проводили Силы специальных операций ВСУ.

Источник: видео, обнародованное пресс-службой ССО в соцетях

Дословно: "На видео - работа боевых групп Сил специальных операций на Курщине за некоторое время до начала основных событий".

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Детали: Других деталей спецназовцы не приводят.

В то же время, как свидетельствует ролик, подразделения ССО в тылу врага проводили специальные действия, которые включают разведку, минирование путей подхода противника и прочее.

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На кадрах зафиксировано также взятие в плен срочников российской армии.

Напомним: Десантно-штурмовые войска ВСУ поделились кадрами первых часов операции в Курской области РФ.

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Курская область ССО
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