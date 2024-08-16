Российские военные в Белгородской области обезглавили украинского бойца

Российские военные записали видео с отрезанной головой украинского военного в КПП Колотиловка в Белгородской области России.

Источник: сообщение украинского аналитического проекта DeepState, источники УП в ВСУ

Дословно: "В одном из видео так называемые морские пехотинцы РФ щеголяют отрезанной головой украинского военного. Местом преступления является КПП Колотыловка. Ориентировочно 12 августа там была неудачная попытка Сил Обороны прорвать врага".

Реклама:

Детали: В Офисе генерального прокурора "Украинской правде" сообщили, что проверяют эту информацию. В то же время в распоряжении УП есть аудиоперехват от источников в ВСУ, участвующих в операции в районе Колотиловки. Из аудиоперехватов следует, что российскому военному приказали отрезать головы у четырех погибших украинских бойцов.

Обновлено: Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за видео об очередном акте нарушения международного гуманитарного права российской стороной.

Также отметил, что такие видео россияне используют, чтобы запугать и деморализовать украинцев.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: