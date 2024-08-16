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Олещук показав бойову роботу української авіації на Курщині: мінус ворожий міст

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 21:56
Олещук показав бойову роботу української авіації на Курщині: мінус ворожий міст
ілюстративне фото Повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ поділилися кадрами відпрацювання по шляхах постачання противника в Курській області, на відео зафіксовано знищення мосту.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram

Пряма мова: "Авіація Повітряних сил бере активну участь у бойових діях на Курському напрямку. Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника.

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Дякую льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації!".

Нагадаємо: Низка російських Telegram-каналів з посиланням на російських "воєнкорів" повідомила, що українська армія зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.

ВІДЕО ДНЯ

Моніторинговий проєкт Deep State геолокує відео, оприлюднене Повітряними силами, як удар саме по цьому мосту.

Курська область Повітряні сили ЗСУ
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