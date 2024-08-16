Олещук показал боевую работу украинской авиации на Курщине: минус вражеский мост

Воздушные силы ВСУ поделились кадрами отработки по путям снабжения противника в Курской области, на видео зафиксировано уничтожение моста.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Авиация Воздушных сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. Украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также - логистическим центрам и путям снабжения противника.

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Спасибо летчикам и всем, кто обеспечивает боевую работу авиации!".

Напомним: Ряд российских Telegram-каналов со ссылкой на российских "военкоров" сообщил, что украинская армия разрушила один из мостов через реку Сейм возле населенного пункта Глушково в Курской области.

ВИДЕО ДНЯ

Мониторинговый проект Deep State геолоцирует видео, обнародованное Воздушными силами, как удар именно по этому мосту