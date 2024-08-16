Окупанти скинули вибухівку на Берислав у Херсонській області, є постраждалий

Російська армія 16 серпня скинула вибухівку з дрона на Берислав на Херсонщині, постраждав чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Російська армія атакувала цивільного у Бериславі.

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Через скидання вибухівки з дрона дістав поранення 58-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні з уламковим пораненням тулуба, рук та ніг. Також в потерпілого діагностували вибухову та черепно-мозкову травми й контузію".