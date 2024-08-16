Оккупанты сбросили взрывчатку на Берислав в Херсонской области, есть пострадавший

Российская армия 16 августа сбросила взрывчатку с дрона на Берислав в Херсонской области, пострадал мужчина.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Российская армия атаковала гражданского в Бериславе.

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Из-за сброса взрывчатки с дрона получил ранения 58-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочным ранением туловища, рук и ног. Также у пострадавшего диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы и контузию".