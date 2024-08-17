Защитники показали, как берут в плен российских военных в Курской области

Бойцы 22 ОМБр показали, как берут в плен российских военных в Курской области РФ.

Источник: DeepState

Детали: Видео опубликовал военный аналитический проект DeepState

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Дословно: "Бойцы 22 ОМБр поделились кадрами взятия в плен группы противника. Кацапы выбрали жизнь и теперь будут ждать обмена.

Украинская армия придерживается международных правил и обычаев ведения войны. Единственные условия - сложить оружие и не совершать преступлений против Сил Обороны".

Напомним: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.