Защитники показали, как берут в плен российских военных в Курской области
Суббота, 17 августа 2024, 01:48
Бойцы 22 ОМБр показали, как берут в плен российских военных в Курской области РФ.
Источник: DeepState
Детали: Видео опубликовал военный аналитический проект DeepState
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Дословно: "Бойцы 22 ОМБр поделились кадрами взятия в плен группы противника. Кацапы выбрали жизнь и теперь будут ждать обмена.
Украинская армия придерживается международных правил и обычаев ведения войны. Единственные условия - сложить оружие и не совершать преступлений против Сил Обороны".
Напомним: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.