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Защитники показали, как берут в плен российских военных в Курской области

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 августа 2024, 01:48
Защитники показали, как берут в плен российских военных в Курской области
скриншот видео

Бойцы 22 ОМБр показали, как берут в плен российских военных в Курской области РФ.

Источник: DeepState

Детали: Видео опубликовал военный аналитический проект DeepState

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Дословно: "Бойцы 22 ОМБр поделились кадрами взятия в плен группы противника. Кацапы выбрали жизнь и теперь будут ждать обмена.

Украинская армия придерживается международных правил и обычаев ведения войны. Единственные условия - сложить оружие и не совершать преступлений против Сил Обороны".

Напомним: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.

Курская область пленныевойна
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