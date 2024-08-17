Вибиті вікна, горять автомобілі – МВА про приліт у Сумах

Голова Сумської МВА Дмитро Дрозденко повідомив про приліт у районі проспекту Свободи в Сумах.

Джерело: Дрозденко в telegram, Сумська ОВА

Пряма мова: "Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок".

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Деталі: Дрозденко зазначив, що працюють усі відповідні служби.

Пряма мова Дрозденка: "Пошук постраждалих продовжується, наразі одна людина, якій надано допомогу.

Розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків".

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Деталі: Росіяни поцілили в автостоянку неподалік від центру міста.

В ОВА повідомили, що вранці 17 серпня ворог здійснив ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру.

приліт у Сумах, фото: telegram Дрозденка

Нагадаємо: Вранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух.