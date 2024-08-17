Выбиты окна, горят автомобили – ГВА о прилете в Сумах
Суббота, 17 августа 2024, 06:58
Глава Сумской ГВА Дмитрий Дрозденко сообщил о прилете в районе проспекта Свободы в Сумах.
Источник: Дрозденко в telegram, Сумская ОВА
Прямая речь Дрозденко: "Много поврежденных окон, немало горящих автомобилей".
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Детали: Дрозденко отметил, что работают все соответствующие службы.
Прямая речь: "Поиск пострадавших продолжается, пока один человек, которому оказана помощь.
Развертывается оперативный штаб по ликвидации последствий".
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Детали: Россияне попали в автостоянку неподалеку от центра города.
В ОВА сообщили, что утром 17 августа враг совершил ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра.
Напомним: Утром 17 августа во время объявленной воздушной тревоги в Сумах прогремел мощный взрыв.