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Выбиты окна, горят автомобили – ГВА о прилете в Сумах

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 августа 2024, 06:58
Выбиты окна, горят автомобили – ГВА о прилете в Сумах
фото: telegram Дрозденко

Глава Сумской ГВА Дмитрий Дрозденко сообщил о прилете в районе проспекта Свободы в Сумах.

Источник: Дрозденко в telegram, Сумская ОВА

Прямая речь Дрозденко: "Много поврежденных окон, немало горящих автомобилей".

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Детали: Дрозденко отметил, что работают все соответствующие службы.

Прямая речь: "Поиск пострадавших продолжается, пока один человек, которому оказана помощь.

Развертывается оперативный штаб по ликвидации последствий".

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Детали: Россияне попали в автостоянку неподалеку от центра города.

В ОВА сообщили, что утром 17 августа враг совершил ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра.

 
прилет в Сумах, фото: telegram Дрозденко

Напомним: Утром 17 августа во время объявленной воздушной тревоги в Сумах прогремел мощный взрыв.

Сумывзрывпожарвойна
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