Выбиты окна, горят автомобили – ГВА о прилете в Сумах

Глава Сумской ГВА Дмитрий Дрозденко сообщил о прилете в районе проспекта Свободы в Сумах.

Источник: Дрозденко в telegram, Сумская ОВА

Прямая речь Дрозденко: "Много поврежденных окон, немало горящих автомобилей".

Реклама:

Детали: Дрозденко отметил, что работают все соответствующие службы.

Прямая речь: "Поиск пострадавших продолжается, пока один человек, которому оказана помощь.

Развертывается оперативный штаб по ликвидации последствий".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Россияне попали в автостоянку неподалеку от центра города.

В ОВА сообщили, что утром 17 августа враг совершил ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра.

прилет в Сумах, фото: telegram Дрозденко

Напомним: Утром 17 августа во время объявленной воздушной тревоги в Сумах прогремел мощный взрыв.