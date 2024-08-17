Над Україною збили усі 14 російських "Шахедів"
Субота, 17 серпня 2024, 08:39
Сили ППО збили усі 14 запущених Росією "Шахедів".
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Окрім "Шахедів", росіяни запустили крилату ракету "Іскандер-К" по Сумах з Воронезької області.
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Її збити не вдалося.
За даними військових, російські БПЛА були запущені із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ у Росії.
Усі 14 "Шахедів" збито у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.
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Нагадаємо: Голова Сумської МВА повідомив про приліт у районі проспекту Свободи в Сумах.