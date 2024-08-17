Над Украиной сбили все 14 российских "Шахедов"
Суббота, 17 августа 2024, 08:39
Силы ПВО сбили все 14 запущенных Россией "Шахедов".
Источник: Воздушные силы
Детали: Кроме "Шахедов", россияне запустили крылатую ракету "Искандер-К" по Сумах из Воронежской области.
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Ее сбить не удалось.
По данным военных, российские БПЛА были запущены из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск в России.
Все 14 "Шахедов" сбиты в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.
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Напомним: Председатель Сумской МВА сообщил о прилете в районе проспекта Свободы в Сумах.