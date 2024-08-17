Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Над Украиной сбили все 14 российских "Шахедов"

Роман ПетренкоСуббота, 17 августа 2024, 08:39
Над Украиной сбили все 14 российских Шахедов
ВС

Силы ПВО сбили все 14 запущенных Россией "Шахедов".

Источник: Воздушные силы

Детали: Кроме "Шахедов", россияне запустили крылатую ракету "Искандер-К" по Сумах из Воронежской области.

Реклама:

Ее сбить не удалось.

По данным военных, российские БПЛА были запущены из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск в России.

Все 14 "Шахедов" сбиты в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Председатель Сумской МВА сообщил о прилете в районе проспекта Свободы в Сумах.

ПВОВоздушные силы ВСУракетный ударШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В четверг применение графиков отключения света не прогнозируют

ГУР повторно атаковал "Саваслейку": источник сообщает об уничтожении трех самолетов

БЭБ завершило расследование против Коломойского

Фонари на Троещине в 5 раз дороже рынка: фирма-фигурант расследования УП получила подозрение

Совет разрешил отсрочку от мобилизации для несовершеннородных родственников погибших или пропавших защитников

В Тернополе повышено содержание хлора и соляной кислоты в воздухе после пожара от атаки РФ

Все новости...
ПВО
На Киевщине работала ПВО по вражеским дронам
В небе над Днепропетровской областью силы ПВО сбили две российские ракеты
Россия запустила 8 воздушных целей из Курской области: пять беспилотников сбила ПВО
Последние новости
18:00
На затонувшей возле Сицилии яхте нашли погибшими двух из шести человек, считавшихся пропавшими
17:59
Президент "Ингульца" Поворознюк попал в ДТП возле Ивано-Франковска
17:58
СБУ пришла с обысками в Хустский ТЦК и к военкому – источник
17:37
В четверг применение графиков отключения света не прогнозируют
17:33
Венгрия нашла, как обеспечить себя нефтью, несмотря на проблемы с транзитом через Украину
17:33
Десятки погибших, сотни раненых: на Херсонщине армия РФ массово атакует гражданских с дронов
17:32
Рада запретила медикам и провизорам продвигать лекарства для собственной выгоды
17:29
ГУР повторно атаковал "Саваслейку": источник сообщает об уничтожении трех самолетов
17:28
Украина резко увеличила импорт бензина перед поднятием акцизов
17:24
Генштаб: Россияне бомбят собственные села на Курщине, 27 УАБов с начала суток
Все новости...
Реклама:
Реклама: