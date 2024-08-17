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ДСНС про авіаудар по Сумах: згоріло одразу 10 авто, припаркованих біля багатоповерхівки

Роман ПетренкоСубота, 17 серпня 2024, 09:25
ДСНС про авіаудар по Сумах: згоріло одразу 10 авто, припаркованих біля багатоповерхівки
усі фото: ДСНС

Рятувальники ДСНС показали кадри ранкового удару росіян по житловому масиву міста Суми.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Вранці ворожа авіація завдала удар по м. Суми.

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В результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками.

Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень".

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Деталі: Рятувальники звітують, що ліквідували осередки загорання та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби.

 

Нагадаємо: Голова Сумської МВА повідомив про приліт у районі проспекту Свободи в Сумах.

СумиДСНСракетний удар
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