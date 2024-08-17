ДСНС про авіаудар по Сумах: згоріло одразу 10 авто, припаркованих біля багатоповерхівки
Субота, 17 серпня 2024, 09:25
Рятувальники ДСНС показали кадри ранкового удару росіян по житловому масиву міста Суми.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Вранці ворожа авіація завдала удар по м. Суми.
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В результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками.
Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень".
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Деталі: Рятувальники звітують, що ліквідували осередки загорання та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби.
Нагадаємо: Голова Сумської МВА повідомив про приліт у районі проспекту Свободи в Сумах.