ГСЧС об авиаударе по Сумах: сгорело сразу 10 авто, припаркованных возле многоэтажки

Спасатели ГСЧС показали кадры утреннего удара россиян по жилому массиву города Сумы.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Утром вражеская авиация нанесла удар по г. Сумы.

Реклама:

В результате обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, которые находились на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами.

Кроме этого, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Спасатели отчитываются, что ликвидировали очаги возгорания и не позволили распространиться огню на другие транспортные средства.

Напомним: Председатель Сумской МВА сообщил о прилете в районе проспекта Свободы в Сумах.