ГСЧС об авиаударе по Сумах: сгорело сразу 10 авто, припаркованных возле многоэтажки
Суббота, 17 августа 2024, 09:25
Спасатели ГСЧС показали кадры утреннего удара россиян по жилому массиву города Сумы.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Утром вражеская авиация нанесла удар по г. Сумы.
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В результате обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, которые находились на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами.
Кроме этого, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений".
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Детали: Спасатели отчитываются, что ликвидировали очаги возгорания и не позволили распространиться огню на другие транспортные средства.
Напомним: Председатель Сумской МВА сообщил о прилете в районе проспекта Свободы в Сумах.