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ГСЧС об авиаударе по Сумах: сгорело сразу 10 авто, припаркованных возле многоэтажки

Роман ПетренкоСуббота, 17 августа 2024, 09:25
ГСЧС об авиаударе по Сумах: сгорело сразу 10 авто, припаркованных возле многоэтажки
все фото: ГСЧС

Спасатели ГСЧС показали кадры утреннего удара россиян по жилому массиву города Сумы.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Утром вражеская авиация нанесла удар по г. Сумы.

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В результате обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, которые находились на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами.

Кроме этого, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений".

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Детали: Спасатели отчитываются, что ликвидировали очаги возгорания и не позволили распространиться огню на другие транспортные средства.

 

Напомним: Председатель Сумской МВА сообщил о прилете в районе проспекта Свободы в Сумах.

СумыГСЧСракетный удар
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