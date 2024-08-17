Росія продовжує лякати світ ударами по Курській АЕС

У Міноборони РФ "з належною серйозністю" оцінюють інформацію нібито про підготовку удару українських військ по Курській АЕС.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на міноборони РФ

Дослівно: "Метою цієї провокації є звинувачення РФ у "самообстрілі" станції для створення підстав завдання ударів по об'єктах атомної енергетики України.

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Розцінюємо подібні дії київського режиму за підтримки західних покровителів як пряме і явне порушення міжнародної конвенції "Про боротьбу з актами ядерного тероризму".

У разі початку реалізації київським режимом злочинних планів, спрямованих на створення в європейській частині континенту техногенної катастрофи з радіоактивним зараженням величезних територій, будуть негайно вжиті жорсткі відповідні військові та військово-технічні заходи.

Чому це важливо: Росія не вперше повідомляє нібито про підготовку ударів по АЕС, раніше вони лякали підготовкою ударів по Запорізькій атомній станції.

ВІДЕО ДНЯ

16 серпня російські пропагандисти і "воєнкори" в один час поширили повідомлення про нібито підготовку удару "брудною бомбою" по території АЕС.

Після цього речник МЗС Георгій Тихий спростував заяви російських пропагандистів.