Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія продовжує лякати світ ударами по Курській АЕС

Роман ПетренкоСубота, 17 серпня 2024, 14:48
Росія продовжує лякати світ ударами по Курській АЕС
фото: курська аес

У Міноборони РФ "з належною серйозністю" оцінюють інформацію нібито про підготовку удару українських військ по Курській АЕС.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на міноборони РФ

Дослівно: "Метою цієї провокації є звинувачення РФ у "самообстрілі" станції для створення підстав завдання ударів по об'єктах атомної енергетики України.

Реклама:

Розцінюємо подібні дії київського режиму за підтримки західних покровителів як пряме і явне порушення міжнародної конвенції "Про боротьбу з актами ядерного тероризму".

У разі початку реалізації київським режимом злочинних планів, спрямованих на створення в європейській частині континенту техногенної катастрофи з радіоактивним зараженням величезних територій, будуть негайно вжиті жорсткі відповідні військові та військово-технічні заходи.

Чому це важливо: Росія не вперше повідомляє нібито про підготовку ударів по АЕС, раніше вони лякали підготовкою ударів по Запорізькій атомній станції.

ВІДЕО ДНЯ

16 серпня російські пропагандисти і "воєнкори" в один час поширили повідомлення про нібито підготовку удару "брудною бомбою" по території АЕС.

Після цього речник МЗС Георгій Тихий спростував заяви російських пропагандистів.

пропагандаРосіяКурська область ядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У четвер застосування графіків відключення світла не прогнозують

ГУР повторно атакувало "Саваслейку": джерело повідомляє про знищення трьох літаків

БЕБ завершило розслідування проти Коломойського

Ліхтарі на Троєщині у 5 разів дорожче ринку: фірма-фігурант розслідування УП отримала підозру

Рада дозволила відстрочку від мобілізації для неповнорідних родичів загиблих чи зниклих захисників

У Тернополі – досі підвищений вміст хлору та соляної кислоти в повітрі після пожежі від атаки РФ

Усі новини...
пропаганда
ФСБ і "Яндекс" обманом збирають дані росіян, які хочуть приєднатися до РДК і легіону "Свобода Росії" – ЗМІ
У МЗС спростували заяви пропагандистів РФ про нібито українські наміри застосувати "брудні бомби" 
ФБР прийшло з обшуками до маєтку путінського пропагандиста у США
Останні новини
19:15
У Раді пояснюють: Якщо Онуфрій просто вийде із Синоду РПЦ, для УПЦ МП цього недостатньо
19:11
Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовуючи деякі моделі, щоб скоротити витрати
18:54
МОЗ: У серпні в Україні зафіксували понад 26 тисяч випадків COVID-19
18:50
Москві через санкції загрожує дефіцит електроенергії
18:39
Ексрадник Трампа: Путін маніпулював "его і невпевненістю" американського президента
18:37
Співзасновник групи "Приват" Мартинов планує судитися із Боголюбовим за активи
18:35
фото, відеоЗ-під завалів у Козачій Лопані врятували жінку, пошукові роботи тривають
18:32
"Укрзалізниця" через Prozorro Market докупила пофарбоване дизпаливо у "Укрнафти"
18:05
В Австралії судили учасницю секти, яка 37 років тому забила свою 2-річну доньку до смерті
18:03
Угорщина знайшла, як забезпечити себе нафтою попри проблеми з транзитом через Україну
Усі новини...
Реклама:
Реклама: