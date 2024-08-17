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Россия продолжает пугать мир ударами по Курской АЭС

Роман ПетренкоСуббота, 17 августа 2024, 14:48
Россия продолжает пугать мир ударами по Курской АЭС
фото: курская аэс

В Минобороны РФ "с надлежащей серьезностью" оценивают информацию якобы о готовящемся ударе украинских войск по Курской АЭС.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на минобороны РФ

Дословно: "Целью данной провокации является обвинение РФ в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины.

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Расцениваем подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей как прямое и явное нарушение международной конвенции "О борьбе с актами ядерного терроризма".

В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры.

Почему это важно: Россия не впервые сообщает якобы о готовящихся ударах по АЭС, раньше они пугали подготовкой ударов по Запорожской атомной станции.

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16 августа российские пропагандисты и "военкоры" в одно время распространили сообщение о якобы готовящемся ударе "грязной бомбой" по территории АЭС.

После этого спикер МИД Георгий Тихий опроверг заявления российских пропагандистов.

пропагандаРосcияКурская область ядерное оружие
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