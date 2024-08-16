У МЗС спростували заяви пропагандистів РФ про нібито українські наміри застосувати "брудні бомби" 

Георгій Тихий. Фото з його Facebook

Речник МЗС Георгій Тихий спростував заяви російських пропагандистів про нібито плани застосувати "брудні бомби" або атакувати АЕС.

Джерело: Тихий в соцмережі Х, російські пропагандистські ЗМІ

Пряма мова: "Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні станції. Ми офіційно спростовуємо ці неправдиві заяви. Україна не має ні наміру, ні можливості вживати таких дій. Росія повинна припинити поширювати небезпечну брехню".

Реклама:

We are seeing another surge in insane Russian propaganda about alleged Ukrainian plans to use "dirty bombs" or attack nuclear plants. We officially refute these false claims. Ukraine has no intention or ability to take any such actions. Russia must stop spreading dangerous lies. — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) August 16, 2024

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Увечері 16 серпня російські пропагандистські ЗМІ заявили, що Київ нібито планує завдати ударів по Курській та Запорізькій атомних електростанціях.

За їхніми словами, для атаки начебто планують використовувати заряди з боєголовками з радіоактивною речовиною, їх уже завезено в населений пункт Жовті Води Дніпропетровської області.

Крім того, російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ "готують вибух брудної ядерної бомби".